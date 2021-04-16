Вышел фит Thomas Mraz и Yung Sheikh – Black Heart

Yung Sheikh – это московский рэпер родом из Йемена, его новый альбом Queimada Grande доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.

В альбоме 10 треков, среди них, помимо Black Heart, записанного совместно с Thomas Mraz, есть еще фиты с уфимскими рэперами Pkhat и Malovremeni.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков.