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Вышел фит Thomas Mraz и Yung Sheikh – Black Heart

Уфимский музыкант Thomas Mraz не перестает удивлять фанатов своей активностью: помимо написания собственного материала, он успевает регулярно залетать на альбомы и к другим известным исполнителям.

  • instagram.com/thomasmr4z

Yung Sheikh – это московский рэпер родом из Йемена, его новый альбом Queimada Grande доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.

В альбоме 10 треков, среди них, помимо Black Heart, записанного совместно с Thomas Mraz, есть еще фиты с уфимскими рэперами Pkhat и Malovremeni.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков.

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