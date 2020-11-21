Thomas Mraz выпустил альбом Emotional-8 Deluxe

Альбом Emotional-8 Deluxe уже доступен на Apple Music, VK Music, Yandex Music, YouTube Music, Spotify и Boom, все ссылки тут.

В альбом вошли 11 песен, в том числе фиты с ЛСП, Tveth и Basic Boy. Ранее Thomas Mraz писал о том, что бит к треку Blunt ему бесплатно написала девушка-морпех из Техаса.

«Мы делали этот материал вместе с The Ghosts целый год. Несмотря на локдаун и ограничения записывали свои партии по отдельности и сводили их воедино, за что отдельный респект звукорежиссерам. И вот наконец весь альбом можно слушать на официальных площадках», – написал Алмас Гатауллин в соцсетях.