Thomas Mraz и Alizade фристайлили дуэтом в шоу «3 кота»

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Ася Ализаде – это московская исполнительница азербайджанского происхождения, которая в 2019 году отметилась фитом с Big Baby Tape – Gucci.

Это второй раз, когда Thomas Mraz выступает на шоу «3 кота»: в прошлом году он фристайлил один и даже дал несколько советов тем, кто хочет заниматься музыкой:

«Я думаю, в первую очередь надо определиться с тем, чего ты хочешь – делать продукт и получать за него деньги, славу, красивую жизнь, или радовать людей, видеть на их лицах улыбки.

Если хочешь быть бизнесменом, а не музыкантом, то нужно придерживаться строгого бизнес-плана, пиариться и все такое. Тогда, скорее всего, все получится», – сказал тогда Алмас.