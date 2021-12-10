Boulevard Depo выпустил EP Qwerty Lang

Альбом Qwerty Lang уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store, YouTube Music и «VK Музыке», все ссылки тут.

SP4K – это электронный музыкальный продюсер из Санкт-Петербурга, известный работой с Boulevard Depo и Thomas Mraz, резидент Hyperboloid и комьюнити «Береза».

Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, 23 июля наряду с Jeembo, Gone.Fludd и Basic Boy был замечен на совместном альбоме Tveth и Lil Smooky – Kompressor. Кроме того, за последние несколько месяцев поклонники услышали пару знаковых фитов с участием уфимца.