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Boulevard Depo выпустил EP Qwerty Lang

В новом мини-альбоме уфимского рэпера Boulevard Depo восемь треков, все они записаны при участии музыканта SP4K.

instagram.com/pluxury_sport

Альбом Qwerty Lang уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, iTunes Store, YouTube Music и «VK Музыке», все ссылки тут.

SP4K – это электронный музыкальный продюсер из Санкт-Петербурга, известный работой с Boulevard Depo и Thomas Mraz, резидент Hyperboloid и комьюнити «Береза».

Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, 23 июля наряду с Jeembo, Gone.Fludd и Basic Boy был замечен на совместном альбоме Tveth и Lil Smooky – Kompressor. Кроме того, за последние несколько месяцев поклонники услышали пару знаковых фитов с участием уфимца.

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Boulevard Depo

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