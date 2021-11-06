Thomas Mraz выпустил трек «Наверно» и анонсировал новый альбом

Уфимский музыкант Thomas Mraz продолжает поражать фанатов своей активностью: Алмас готовит третий за 12 месяцев крупный релиз.
Трек «Наверно» уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music, Sber Zvuk и YouTube Music, все ссылки тут.
Трек записан при участии малоизвестного (пока) музыканта и продюсера Kkome, он же отвечает за сведение и мастеринг.
Это уже вторая за эту осень совместная работа Thomas Mraz и Kkome: ранее вышел трек «Но но но», который звучал как чистый поп.
Кроме того, Алмас анонсировал выход альбома Future Flashbacks: его увидим и послушаем 26 ноября. Уже можно оформить предзаказ в Apple Music.
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