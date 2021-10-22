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Музыка

Thomas Mraz выпустил трек «Но но но»

Уфимский музыкант Thomas Mraz прервал затянувшееся молчание песней, которая, что непривычно для него, звучит как чистый поп.

instagram.com/thomasmr4z

Песня «Но но но» уже доступна в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music, Sber Zvuk и YouTube Music, все ссылки тут.

Трек записан при участии малоизвестного (пока) музыканта и продюсера Kkome, он же отвечает за сведение.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.

Люди:
Thomas Mraz

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