Thomas Mraz выпустил трек «Но но но»

Песня «Но но но» уже доступна в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music, Sber Zvuk и YouTube Music, все ссылки тут.

Трек записан при участии малоизвестного (пока) музыканта и продюсера Kkome, он же отвечает за сведение.

Thomas Mraz в конце прошлого года выпустил альбом Emotional-8 Deluxe, а в этом отметился большим релизом Victory – суммарно это 36 новых и переработанных старых треков. Кроме того, в апреле вышел его фит на альбоме московского рэпера Yung Sheikh.