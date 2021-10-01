Misheral выпустил трек «Полна любви» и готовит новый альбом

Песня «Полна любви» доступна на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, iTunes Store и Yandex Music, YouTube Music и Deez все ссылки тут.

Этот трек войдет в альбом «Фрирайд: В промилле от дома», релиз которого запланирован на восьмое октября текущего года. В нем будет 14 треков, в том числе вышедший ранее «Дайкири».

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре прошлого года он выпустил EP «Потолок оранжевой эйфории», а весной 2021 года отметился разносторонним альбомом «Многоликий Шаман».