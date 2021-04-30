Boulevard Depo и Jeembo записали фит «В.О.Л.К.» и готовят совместный EP

Трек «В.О.Л.К.» уже доступен на YouTube Music, iTunes Store, Yandex Music, Boom, Apple Music, VK Music, Spotify и Yandex Music, все ссылки тут.

Это первый сингл с грядущего совместного EP «Омофор», о котором пока ничего не известно.

Jeembo родился в Нижневартовске, после чего с родителями переехал в Уфу, где в школьные годы увлекся хип-хопом и пополнил ряды движения YungRussia, считался одним из наиболее техничных рэперов команды. С 2016 по 2019 годы Jeembo выпустил четыре мини-альбома, в 2017 году отметился фитом со звездой мировой хип-хоп-сцены 6ix9ine – No Smoke Ruff.

С Boulevard Depo Jeembo сотрудничает со времен YungRussia, в 2020 году их фит вошел в альбом Black Box.