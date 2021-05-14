Альбом «Лауд» – «Красный закат» выйдет на виниле

Виниловая пластинка оранжевого цвета обойдется в 2300 рублей, в комплекте идут также три стикера «Лауд» и постер.

Продажа винила стартует 17 мая, сейчас доступен предзаказ. Приобрести его можно по этой ссылке, количество ограничено: планируется к выпуску всего 75 штук.

«Красный закат» включает 10 треков, среди них два фита с Thomas Mraz («Ласт Дэнс» и «На Бит») и по одному с Vacio («Красный закат»), Gone.Fludd («Пули»), Lovanda («Человек с планеты Земля»), Lurmish («Маяк»), Tapenight («Беги!») и Cream Soda («Магия»). Самостоятельно музыканты записали всего две песни – «Диор» и «Аутро».

«О чем "Красный закат"? О переменах, дружбе и эмоциях. Но не нужно забывать и про смысловую составляющую, потому что после заката всегда наступает рассвет», – говорится в описании пластинки.