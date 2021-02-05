«Лауд» и Vacio выпустили фит «Красный закат»

«Красный закат» – это первый сингл с одноименного альбома «Лауд», который выйдет 19 февраля.

В альбоме будут также фиты с Gone.Fludd, Cream Soda, Thomas Mraz и другими известными исполнителями.

Ранее Сергей Куликов из «Лауд» рассказал о том, что этот релиз «будет электронный, более лирический, наверное, чем наши прошлые работы, но в то же время очень танцевальный, такой коктейль жанров, как всегда, от нас». Возможно, в 2021 году выйдут клипы и на другие треки с нового альбома.