Face и Земфира – в топ-10 чарта Apple Music

Face с альбомом «Искренний», релиз которого состоялся восьмого апреля, залетел сразу на третью строчку чарта Apple Music, уступая Hammali & Navai («Когда хорошему человеку плохо») и Скриптониту («Свистки и бумажки»), у которого на русскоязычной сцене вообще мало достойных конкурентов.

Альбом Земфиры «Бордерлайн» все еще бодро держится в топ-10, занимая восьмую строчку, а также с 14-й позиции стартовал ее саундтрек к фильму «Северный ветер». Знаковый релиз Thomas Mraz – Victory замыкает топ-25.

В топ-50 все еще можно увидеть Face – «Варвар» (35) и непотопляемый Boulevard Depo – Old Blood (44) – пожалуй, лучший рэп-альбом прошлого года.