Thomas Mraz: «Первая моя тусовка произошла на Кашкадане»

«Первая моя тусовка произошла на Кашкадане, мне было 13 лет. Это у нас такое озеро в Сипайлово в спальном районе, откуда я родом. Там тусили BMX-еры и скейтеры. Место тусовки называлось “Сцена”.

Потом мы начали тусить на Горсе – это Горсовет, такая площадь с памятником Ленину, там тоже были скейтеры и BMX-еры. Потом уже в центре за Молодежным театром, на Нефтянике, за магазином “Альдо” – мест была куча.

Самое интересное место в молодости – кафе “Дайнер”. Там молодежь собиралась попить пива, было интересно. Rock’s Cafe – там были первые прикольные рок-концерты. Клуб “Правда”, клуб Barhat.

Сейчас могу выделить MusicHall27, я там выступаю. “Тинькофф Холл”, там играют другие артисты. “Ботаника” – неплохой клуб. Очень крутое место открылось – “Арт-Квадрат”, большая площадь с кучей творческих магазинов и ресторанов. Клуб “Мечты”, но там я еще ни разу не был», – рассказал Алмас.