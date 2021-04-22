Misheral выпустит альбом «Многоликий Шаман»

Релиз состоится в пятницу, 23 апреля. Это первый полноформатный альбом Misheral.

Все композиции на альбоме были созданы при участии небольшой команды музыкантов-визионеров, сам Misheral не только писал тексты, но также и полностью курировал звучание, сведение и мастеринг материала.

«История, рассказанная в треках, проста и знакома каждому без исключения. История о взрослении и становлении личности. Я не побоюсь провести смелые смысловые параллели с Лермонтовским "Героем нашего времени", ведь при прослушивании альбома мы отчетливо видим, как меняется лирический герой, как смещается система ценностей и как мальчик становится мужчиной», – рассказывает Misheral.

Ринат Биглов, он же Misheral, родился и вырос в Уфе, впервые заявил о себе в 2019 году, выступив на фестивале «Новая Атланта» на одной сцене с Face, Morgenshtern, Thomas Mraz и многими другими известными артистами. В октябре прошлого года он выпустил мини-альбом «Потолок оранжевой эйфории».