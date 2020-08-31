Уфимские рэперы Алмас Гатауллин (Thomas Mraz) и Максим Окунев (Basic Boy) провожают лето-2020 меланхоличным треком.
Thomas Mraz и Basic Boy выпустили фит «Коротка»
Трек «Коротка» можно послушать на Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music, а также в iTunes Store.
Basic Boy раньше участвовал в движении YungRussia, подарившем российской хип-хоп-индустрии множество ярких звезд, сейчас входит в творческое объединение Dopeclvb, где до 2017 года состоял и Thomas Mraz.
За плечами у 26-летнего артиста два студийных альбома, пять микстейпов и четыре мини-альбома, совместные работы с «Лауд», Cream Soda, Boulevard Depo, GONE.Fludd, Jeembo и другими исполнителями.
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