Андрей Артемов и Morgenshtern вошли в список самых стильных мужчин по версии GQ

В рейтинге самых стильных мужчин 2021 года уфимский дизайнер, основатель модного бренда WOS Андрей Артемов занял 43-ю строчку, музыкант Morgenshtern – 37-ю.

Первое место разделили шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн, на втором – певец Гарри Стайлс, а замыкает топ-3 Иван Ургант.

В рейтинге отмечены также Тимоти Шаламе (5), Илья Прусикин (7), Роберт Паттинсон (9), Канье Уэст (11), Конор Макгрегор (13), Рами Малек (20), Джаред Лето (21) и многие другие мировые звезды. С полным списком можно ознакомиться тут.

Гостями вечеринки были Варвара Шмыкова, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Софья Таюрская, Уильям Ламберти и Елизавета Боярская, публику развлекали Niletto и Artik & Asti. Morgenshtern, праздновавший в это время в собственном ресторане свой 23-й День рождения, за статуэткой не пришел.