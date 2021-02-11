Ксения Собчак и Надежда Оболенцева пришли на вечер в одинаковых костюмах от WOS

Случайно они оделись одинаково или нет – неизвестно. Ксения назвала это дабл-дрессингом и при встрече заметила, что у них разные сумочки, хотя и близки по цвету.

Основатель бренда WOS Андрей Артемов написал, что очень рад по этому поводу.