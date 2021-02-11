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Ксения Собчак и Надежда Оболенцева пришли на вечер в одинаковых костюмах от WOS

Произошел конфуз: светские львицы Ксения Собчак и Надежда Оболенцева встретились на вечере в одинаковых нарядах от модного уфимского бренда.

  • instagram.com/xenia_sobchak

  • wosbrand.co

Встреча произошла на вечере, посвященном восьмой годовщине интеллектуального клуба «418», основательницами которого являются Надежда Оболенцева и супруга председателя Счетной палаты РФ Ирина Кудрина.

На обеих девушках были укороченные пиджаки с длинными рукавами и характерным воротом, юбки в клетку с ассиметричным низом, все – из коллекции WOS Fall Winter 2020.

  • instagram.com/xenia_sobchak

Случайно они оделись одинаково или нет – неизвестно. Ксения назвала это дабл-дрессингом и при встрече заметила, что у них разные сумочки, хотя и близки по цвету.

Основатель бренда WOS Андрей Артемов написал, что очень рад по этому поводу.

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