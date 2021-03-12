В новом альбоме Thomas Mraz будут фиты с Cream Soda, Gone.Fludd и Леваном Горозией

Victory выйдет второго апреля текущего года, предрелиз уже доступен на Apple Music.

Альбом насчитывает целых 25 треков, среди них – фиты с Oligarkh, Lurmish, Cream Soda, Gone.Fludd, Леваном Горозией, Blago White, Basic Boy, Лауд, Tveth и Offmi. Ранее Алмас дропнул трек «Мой вайб» с этого альбома и клип к нему, обещал, что до релиза выйдут еще синглы.

«Буду экспериментировать со стилем, альбом должен быть довольно концептуальным, там будет не так много хип-хопа и рэпа, и что мне нравится – он навевает такую театральную атмосферу, там есть даже общая линия, моментами напоминает мюзикл. Возможно, когда-нибудь я смогу по примеру "Копов в огне" поставить свою музыку на сцене. Это моя мечта», – рассказывал об этом альбоме Thomas Mraz.