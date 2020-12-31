Яна Габбасова из Башкортостана победила в девятом сезоне шоу «Голос» (видео)

В качестве песни победителя Яна выбрала «Звенит январская вьюга», впервые прозвучавшую в исполнении Нины Бродской в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и ставшую одним из главных хитов советского кинематографа.

В ноябре 2020 года Яна выступила на слепых прослушиваниях с песней из фильма «Титаник» My Heart Will Go On, тогда повернулась Полина Гагарина.

На этапе «нокаутов» Габбасова пела «Романс» группы «Сплин», и Гагарина, впечатленная исполнением, пропустила ее в четвертьфинал, а там никто не смог устоять перед ее исполнением «Не для меня придет весна» Николая Девитте. В полуфинале 26 декабря Яна исполнила песню «О нем» Ирины Дубцовой, которая вошла в одноименный альбом 2005 года.