Яна Габбасова из Башкортостана победила в девятом сезоне шоу «Голос» (видео)

В финале шоу 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска соперничала с Дмитрием Венгеровым (Волгоград), Олегом Аккуратовым (Ейск) и Василием Пасечником (Саратов).
Яна исполнила песню Лары Фабиан Je t’aime, которая вышла синглом с альбома Pure 1996 года. Песню написала сама Фабиан в соавторстве с канадским композитором Риком Аллисоном.
В финальном голосовании подопечная Полины Гагариной с минимальным отрывом обошла Олега Аккуратова: 51,1% против 48,9%.
Комментаторы под видео и в соцсетях крайне недовольны работой наставников в этом сезоне и выбором победителя. Сейчас «дизлайков» под роликами с финала больше, чем «лайков».
В качестве песни победителя Яна выбрала «Звенит январская вьюга», впервые прозвучавшую в исполнении Нины Бродской в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и ставшую одним из главных хитов советского кинематографа.
В ноябре 2020 года Яна выступила на слепых прослушиваниях с песней из фильма «Титаник» My Heart Will Go On, тогда повернулась Полина Гагарина.
На этапе «нокаутов» Габбасова пела «Романс» группы «Сплин», и Гагарина, впечатленная исполнением, пропустила ее в четвертьфинал, а там никто не смог устоять перед ее исполнением «Не для меня придет весна» Николая Девитте. В полуфинале 26 декабря Яна исполнила песню «О нем» Ирины Дубцовой, которая вошла в одноименный альбом 2005 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.