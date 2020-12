Яна Габбасова из Башкортостана в шоу «Голос» (видео)

В ноябре текущего года Яна выступила на слепых прослушиваниях с песней из фильма «Титаник» My Heart Will Go On, тогда повернулась Полина Гагарина.

На этапе «нокаутов» Яна пела «Романс» группы «Сплин», и Полина, впечатленная исполнением, пропустила ее в четвертьфинал. Клип снял режиссер фильмов «Рассказы», «Кино про Алексеева» и «Глубже!» Михаил Сегал.

Напомним, что отбор в шоу пыталась пройти также 30-летняя уфимка Екатерина Ямщикова: она исполнила попурри из русской народной песни «Не из саду было...» и сингла Адель Send My Love, но ни один из жюри не повернулся.