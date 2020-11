Две артистки из Башкортостана выступили на шоу «Голос» (видео)

17-летняя Яна Габбасова исполнила песню из фильма «Титаник» My Heart Will Go On и покорила сердце Полины Гагариной.

«Были неточности, наверное, из-за волнения. Я, конечно, могу больше, и наставники это еще увидят, надеюсь. Мне кажется, Полина Гагарина сможет многому меня научить и я получу огромный опыт. На проект "Голос" я пришла за опытом работы на большой сцене, работы с профессионалами. Это для меня бесценно, поэтому я здесь», – призналась Яна в интервью после прослушиваний.