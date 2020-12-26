Яна Габбасова из Башкортостана в полуфинале шоу «Голос» (видео)

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска под руководством Полины Гагариной выступила в полуфинале шоу «Голос» на «Первом канале».
На этом этапе Яна исполнила песню «О нем» Ирины Дубцовой, которая вошла в одноименный альбом 2005 года.
По оценке наставницы и по итогам зрительского голосования Яна обошла своего 26-летнего конкурента из Ржева Кирилла Суслова: 123,9% против 76,1%.
В ноябре 2020 года Яна выступила на слепых прослушиваниях с песней из фильма «Титаник» My Heart Will Go On, тогда повернулась Полина Гагарина.
На этапе «нокаутов» Габбасова пела «Романс» группы «Сплин», и Гагарина, впечатленная исполнением, пропустила ее в четвертьфинал, а там никто не смог устоять перед ее исполнением «Не для меня придет весна» Николая Девитте.
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