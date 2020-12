Яна Габбасова из Башкортостана в полуфинале шоу «Голос» (видео)

В ноябре 2020 года Яна выступила на слепых прослушиваниях с песней из фильма «Титаник» My Heart Will Go On, тогда повернулась Полина Гагарина.

На этапе «нокаутов» Габбасова пела «Романс» группы «Сплин», и Гагарина, впечатленная исполнением, пропустила ее в четвертьфинал, а там никто не смог устоять перед ее исполнением «Не для меня придет весна» Николая Девитте.