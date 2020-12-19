17-летняя Яна Габбасова из Башкортостана в четвертьфинале шоу «Голос» (видео)

На этом выступлении Яна Габбасова исполнила песню «Не для меня придет весна». Романс написал Николай Девитте, положив на музыку стихотворение «Не для меня», написанное в 1838 году офицером морской пехоты А. Молчановым.

Песня входила в репертуар Федора Шаляпина и Анастасии Вяльцевой. Новую волну популярности получила после выхода фильма Никиты Михалкова «Пять вечеров», где ее исполнил Станислав Любшин. В 2003 году Пелагея включила песню в свой дебютный альбом под названием «Не для тебя».