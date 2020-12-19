17-летняя Яна Габбасова из Башкортостана в четвертьфинале шоу «Голос» (видео)

Юная звезда из Нефтекамска продолжает штурмовать шоу «Голос» под руководством Полины Гагариной.
На этом выступлении Яна Габбасова исполнила песню «Не для меня придет весна». Романс написал Николай Девитте, положив на музыку стихотворение «Не для меня», написанное в 1838 году офицером морской пехоты А. Молчановым.
Песня входила в репертуар Федора Шаляпина и Анастасии Вяльцевой. Новую волну популярности получила после выхода фильма Никиты Михалкова «Пять вечеров», где ее исполнил Станислав Любшин. В 2003 году Пелагея включила песню в свой дебютный альбом под названием «Не для тебя».
В ноябре 2020 года Яна выступила на слепых прослушиваниях с песней из фильма «Титаник» My Heart Will Go On, тогда повернулась Полина Гагарина.
На этапе «нокаутов» Яна пела «Романс» группы «Сплин», и Гагарина, впечатленная исполнением, пропустила ее в четвертьфинал.
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