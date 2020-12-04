Вышел фит Kurt92 и Hollywood Undead – Idol

Hollywood Undead – это рэпкор-объединение из Лос-Анжелеса, существующее с 2005 года. Трек Idol вошел в состав седьмого альбома группы New Empire, Vol. 2, послушать его можно тут.

Помимо Kurt92, в создании альбома приняли участие также ветераны Papa Roach, Ice Nine Kills и Tech N9ne и американские рэперы Killstation и Hyro The Hero.

В 2020 году это уже второй мощный заход Kurt92 в хардкор: ранее он выпустил фит с Wildways Everest. Кроме того, Константин отметился ярким фитом со своим земляком Boulevard Depo «В потолок», который вошел в его новый альбом «Амбассадор Хардкора».