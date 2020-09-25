Уфимский трилл-хоп-исполнитель Константин Шац, известный под псевдонимом Kurt92, выпустил свой пятый альбом «Амбассадор Хардкора», а также клип на один из треков этого альбома.
Kurt92 выпустил новый альбом и клип «Контрасты»
«Амбассадор Хардкора» уже доступен на VK Music, Apple Music, Boom, Spotify, Yandex Music, iTunes Store и YouTube Music, все ссылки тут. Видео для клипа снимал Алексей Беляев.
В альбоме – фиты c уфимскими исполнителями Boulevard Depo, Basic Boy, Mamaev, Tru47, Jane и HeartSnow, а также с москвичом Saluki, брянской металкор-группой Wildways и пражским музыкантом Куок.
Недавно мы публиковали фрагмент интервью Константина в эфире подкаста «Рикка», в котором он рассказал о том, как рос в «уфимском гетто» и записывал первые альбомы.
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