Kurt92 выпустил новый альбом и клип «Контрасты»

«Амбассадор Хардкора» уже доступен на VK Music, Apple Music, Boom, Spotify, Yandex Music, iTunes Store и YouTube Music, все ссылки тут. Видео для клипа снимал Алексей Беляев.

В альбоме – фиты c уфимскими исполнителями Boulevard Depo, Basic Boy, Mamaev, Tru47, Jane и HeartSnow, а также с москвичом Saluki, брянской металкор-группой Wildways и пражским музыкантом Куок.

Недавно мы публиковали фрагмент интервью Константина в эфире подкаста «Рикка», в котором он рассказал о том, как рос в «уфимском гетто» и записывал первые альбомы.