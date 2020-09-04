Boulevard Depo записал фит с Kurt92

Трек «В потолок» доступен в VK, Apple Music и iTunes Store. Он войдет в альбом Kurt92 «Амбассадор Хардкора», релиз которого запланирован на 25 сентября 2020 года.

Помимо Boulevard Depo, в альбоме будут также фиты c уфимскими исполнителями Basic Boy, Tru47, Jane и HeartSnow, а также с москвичом Saluki.

Kurt92 – это 28-летний трилл-хоп-исполнитель Константин Шац. С 2017 года он выпустил четыре альбома и три мини-альбома, участвовал в записи трех альбомов HeartSnow.