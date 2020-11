Вышел фит Wildways и Kurt92 Everest

Группа Wildways была образована в Брянске в 2009 году и первоначально называлась Sarah Where Is My Tea. Трек Everest вошел в состав вышедшего недавно четвертого полноформатного альбома группы под названием Anna, послушать его можно тут.

Kurt92 тоже недавно отметился альбомом под названием «Амбассадор Хардкора», в котором можно услышать фиты с Boulevard Depo, Basic Boy, Saluki и Куок.

Ранее мы публиковали фрагмент интервью Константина в эфире подкаста «Рикка», где он рассказал о том, как рос в «уфимском гетто» и записывал первые альбомы.