Spotify назвал Morgenshtern главным хитмейкером 2020 года

В плейлист «Хитмейкеры 2020: Россия» попали треки, которые дольше всех в этом году задержались в российских чартах.

Первую строчку в нем предсказуемо занимает Morgenshtern с треком Ice (фит с Morgenshtern). В топ-50 практически все главные хиты Алишера: Cadillac (фит с Элджеем) – на 26 строчке, El Problema (фит с Тимати) – на 37 строчке, Lolipop (фит с Элджеем) – на 44 строчке.

В этом плейлисте также отметились Клава Кока, Miyagi & Andy Panda, дора, Slava Marlow, Artik & Asti, Niletto и другие звезды 2020 года.