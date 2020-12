Morgenshtern и Boulevard Depo – в топе самых популярных рэперов СНГ

В топе музыкантов отечественные артисты превосходят иностранных, среди рэперов наиболее популярны были уфимцы Morgenshtern и Boulevard Depo, а также Скриптонит (Казахстан), ЛСП (Белоруссия) и Kizaru (Санкт-Петербург).

В списке самых популярных групп преобладает K-Pop и лидерство, конечно, за бой-бендом BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом.

Топ-5 музыкантов в Уфе:

1. BTS;

2. Morgenshtern;

3. Kizaru;

4. ЛСП;

5. Boulevard Depo.

Топ-5 треков в Уфе:

1. BTS –Dynamite;

2. Kizaru – «Дежавю»;

3. Morgenshtern, Элджей – Cadillac;

4. Boulevard Depo – Friendly Fire;

5. The Weeknd – Blinding Lights.

Toп-5 альбомов в Уфе:

1. BTS – Map of the Soul: 7 – The Journey;

2. Boulevard Depo – Old Blood;

3. Miyagi & Andy Panda – Yamakasi;

4. Kizaru – Karmageddon;

5. Blackpink – The Album.