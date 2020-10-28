Александр Розенбаум перепел хит Morgenshtern и Элджея Cadillac (видео)

На этот раз под раздачу попали «Любимка» (Niletto), «Ролекс» (Dava и Филипп Киркоров) и главный хит лета-2020 Cadillac (Morgenshtern и Элджей), причем в комментариях под видео многие пишут, что именно последний кавер им понравился больше всего.

Cadillac вышел в июне текущего года, за сутки возглавил все чарты и долгое время держался на вершине. В июле Morgenshtern и Элджей выпустили Cadillac Remix Pack – пожалуй, в нем реально не хватает версии от Александра Яковлевича.

После этого артисты выпустили второй фит – Lollipop, который нашумел только тем, что показался слушателям плагиатом песни «Руки Вверх!» 22-летней давности.