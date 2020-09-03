Morgenshtern и Slava Marlow записали «главный хит карьеры» Тимати (видео)

Ранее Morgenshtern и Slava Marlow выложили в сеть видео, в котором обращаются к Тимати с предложением создать «главный хит» его карьеры. При этом Алишер представился «гениальным маркетологом и гострайтером», а Слава – «гениальным саунд-продюсером».

Фанаты сразу же атаковали соцсети Тимати, и через некоторое время тот выдвинул свои условия: он снимет Morgenshtern и Slava Marlow в клипе так, как ему захочется, и они не смогут вносить правки, а еще он сам решит, столько рекламы будет в клипе.

Судя по коротким переговорам, показанным в ролике, эти условия остаются в силе, и более того – будут закреплены контрактом.