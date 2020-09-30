Основатель уфимского творческого объединения Dopeclvbworld написал саундтрек для игры

Саундтрек состоит из шести композиций, ссылки на основные музыкальные площадки – тут.

По словам музыканта, во время написания саундтрека он вдохновлялся атмосферой игры Hotline Miami и эстетикой sound-дизайна инди-приложений. Результатом стал динамичный звук, который не надоедает даже при многократном прохождении игры или простом прослушивании.

Dopeclvbworld – это совместный проект трех уфимских музыкантов: Basic Boy, Glebasta Spal и i61, все они известны поклонникам альтернативного хип-хопа. Первоначально в объединении участвовали также Thomas Mraz и Boulevard Depo, а проект Dopeclvbworld входил в движение YungRussia.

i61 и Thomas Mraz упоминались в рейтингах наиболее перспективных молодых рэперов.