Boulevard Depo выпустил трек Off top

О скором релизе Артем предупредил заранее, и 16 октября трек Off top вышел в Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music, Yandex Music и iTunes Store, все ссылки тут.

Сейчас Boulevard Depo заканчивает концертный тур, посвященный нашумевшему альбому Old Blood, который несколько недель возглавлял крупнейшие музыкальные чарты.

В списке городов осталась только Санкт-Петербург (16 октября) и Москва (18 октября), концерты в Минске и Киеве перенесены. В Уфе Кулик выступал 30 сентября.