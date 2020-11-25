Уфа музыкальная: Face готовит новый альбом, Morgenshtern – клип за 10 млн, Pizza в эфире «Авторадио»

Рэпер Иван Дремин, он же Face, продолжает интриговать фанатов своим грядущим релизом: «Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – написал Иван в Instagram.

Его земляк Morgenshtern тем временем анонсировал новый клип за 10 миллионов рублей. Судя по кадрам со съемочной площадки, которые постит Алишер, видео еще на стадии производства.