Pizza в эфире «Европа Плюс Акустика» (видео)

«Альбом практически целиком я написал в карантин. Все говорят, мол, это отвратительный год, когда он уже закончится. А я думаю так: наконец-то мы хотя бы немного успокоились с концертами и было время что-то обдумать.

Я жил в Саратове, ездил на велосипеде в лес, и это было фантастически, потому что велик, лес – и все, больше ничего нету, нечем заняться. Сначала скучно, а потом начинают появляться песни какие-то. И это классно, мне нравится этот год!

Несколько композиций уже выходили до этого, некоторые я доработал, некоторые с нуля написал. В общем, этот карантин помог мне сделать альбом, который был только в заготовках. Я думаю, что это лучший альбом у нас», – сказал Сергей.