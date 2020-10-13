Face выпустил клип, снятый в Уфе

Трек «Просто» вышел девятого октября на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

Клип на него снимался в Уфе в сентябре во дворах в районе «Зеленой рощи», дропнуть его Иван обещал в октябре.

Седьмого октября Face выпустил короткий трек «Пусси», не вызвавший особого ажиотажа среди фанатов: за два дня его послушали чуть больше 70 тысяч раз на YouTube. По словам артиста, он не собирался выпускать тот трек, но на этом настояла его девушка – российская блогерша Марьяна Ро.