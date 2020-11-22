Morgenshtern и Егор Крид выпустили клип на «Веселую песню»

«Веселая песня» вышла в апреле текущего года в составе альбома Егора Крида «58». Клип, однако, вышел только 22 ноября, посмотреть его можно тут.

Это второй фит Morgenshtern и Егора Крида: в прошлый раз музыканты объединились в 2019 году, чтобы совместно с Thrill Pill выпустить «Грустную песню», которая мгновенно стала хитом, клип набрал более 70 миллионов просмотров на YouTube.

Клип на «Веселую песню» за несколько часов набрал почти 1,5 миллиона просмотров и занял первую строчку на вкладке «В тренде».