Съемки фильма «Юра дворник» проходили в четырех локациях Уфы

Съемки ленты по мотивам одной из самых позитивных историй в новостной повестке 2021 года проходили в Москве, Подмосковье и Уфе.

Из уфимских локаций были задействованы территория аэропорта и въезд в город, а также улица Ленина и Черниковка. Последняя, как отметил режиссер Виталий Дудка, особенно приглянулась ему, потому что выглядит кинематографично.

Фильм «Юра дворник» создавался при поддержке Министерства культуры РФ, сюжет несколько расходится с реальной историей Юрия Ветлугина, но основная идея сохранена: фотограф по имени Роман помогает дворнику-инвалиду с голливудской внешностью попасть на обложку GQ, хоть и не настоящую, а затем тот на некоторое время становится звездой.

Актер Антон Кузнецов, сыгравший главную роль, признался, что на момент съемок с прототипом своего персонажа не пересекался и всю информацию о нем получал только из сценария. Летом прошлого года Юрий Ветлугин вместе с Романом Филипповым волонтером отправился в Луганскую Народную Республику, где помогал восстанавливать разрушенную школу.

Премьера фильма «Юра дворник» состоится четвертого мая. Помимо Антона Кузнецова, в нем сыграли также Ида Галич, Гоша Куценко, Агата Муцениеце и Нелли Уварова, камео исполнили уфимцы Thomas Mraz и Аскар Нигамедзянов.

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