Юра из Уфы помогает восстанавливать школу в ЛНР

Как сообщает агентство «Башинформ», его журналист случайно встретил Юру на улице луганского города Петровское, куда сам прибыл в командировку.

Сейчас Юрий Ветлугин помогает восстанавливать к первому сентября среднюю школу № 22, которой присвоено имя Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

«Я приехал в Петровское 20 июля в составе подсобных рабочих из Уфы. Все, что надо, мы делаем – подметаем двор, убираем мусор, в том числе строительный, тротуары подметаем. Занимаюсь разгрузочными, погрузочными работами, что-то принести, подать – в общем, на подхвате.

По утрам слышал характерные звуки, но далекие. Но потом уже на них перестал обращать внимание. Человек ко всему привыкает. Постоянно видим военные автомобили. Видимо, ездят за продуктами или еще за чем-нибудь. А так, тут все спокойно, тихо. Идет строительная работа. Понимаю, что мы тут не зря. Восстанавливаем мирную жизнь. На глазах школа преображается. Я и мои товарищи очень рады, что мы – часть этого процесса», – цитирует издание Юру.