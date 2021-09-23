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Юрий Ветлугин после премии GQ вернулся к работе дворником в Уфе

Юра из Уфы продолжает совмещать профессии «Брендового человечка» и уфимского дворника. Еще недавно он жил в шикарной гостинице в Москве и пил шампанское с бомондом, а сегодня наводит порядок на улицах.

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

17 сентября мы писали о том, что специальными гостями церемонии «GQ Мужчины года» 2021, проходившей в Москве, были Юрий Ветлугин и уфимский дизайнер, создатель бренда WOS Андрей Артемов.

По возвращении в Уфу Юрий приступил к рабочим обязанностям и в последних сторис уже убирается на чердаке жилого дома.

Ранее Юрий заявил, что такая работа его ни капли не смущает:

«Вы часто спрашиваете у меня в direct, почему я до сих пор работаю дворником. Все просто: это моя работа, и менять ее я пока не планирую».

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