Юрий Ветлугин после премии GQ вернулся к работе дворником в Уфе

17 сентября мы писали о том, что специальными гостями церемонии «GQ Мужчины года» 2021, проходившей в Москве, были Юрий Ветлугин и уфимский дизайнер, создатель бренда WOS Андрей Артемов.

По возвращении в Уфу Юрий приступил к рабочим обязанностям и в последних сторис уже убирается на чердаке жилого дома.

Ранее Юрий заявил, что такая работа его ни капли не смущает:

«Вы часто спрашиваете у меня в direct, почему я до сих пор работаю дворником. Все просто: это моя работа, и менять ее я пока не планирую».