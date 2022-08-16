Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации ВС РФ

Советский районный суд в Уфе огласил вердикт по делу лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.
vk.com/ddtclub
Суд признал Юрия Шевчука виновным и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.
Административное дело на Шевчука завели после концерта в Уфе в мае 2022 года из-за речи, которую он произнес со сцены.
Ранее мы писали о том, что лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах.
Специалисты пришли к выводу, что в исследуемом речевом материале негативное мнение о нынешней внешней политике руководства страны «содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)».
Мнение специалистов судом учитывалось, но на вердикт не повлияло.
Комментарии (0)