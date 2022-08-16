Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации ВС РФ

Суд признал Юрия Шевчука виновным и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Административное дело на Шевчука завели после концерта в Уфе в мае 2022 года из-за речи, которую он произнес со сцены.

Ранее мы писали о том, что лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах.

Специалисты пришли к выводу, что в исследуемом речевом материале негативное мнение о нынешней внешней политике руководства страны «содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)».

Мнение специалистов судом учитывалось, но на вердикт не повлияло.