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Музыка

«ДДТ» выпустили клип «Не с вами»

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Новая работа «ДДТ» – не просто клип, а целый 10-минутный короткометражный фильм, в котором поднимаются как злободневные вопросы, так и темы вечного противостояния «отцов» и «детей».

Режиссер – Ксения Шутка, чьи работы ранее номинировались на Berlin Music Awards, D&B Arena Awards и награды Каннского фестиваля.

Артисты – Павел Литов, Томер Гольдштейн, Ангелина Мага, Олег Алмазов и Николай Горшков.

«ДДТ» недавно досрочно завершили краудфандинговая компанию по сбору средств на выпуск «Сборника песен», сейчас работают над второй частью нового альбома и обещают еще несколько релизов в ближайшее время.

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