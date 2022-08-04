«ДДТ» выпустили клип «Не с вами»

Режиссер – Ксения Шутка, чьи работы ранее номинировались на Berlin Music Awards, D&B Arena Awards и награды Каннского фестиваля.

Артисты – Павел Литов, Томер Гольдштейн, Ангелина Мага, Олег Алмазов и Николай Горшков.

«ДДТ» недавно досрочно завершили краудфандинговая компанию по сбору средств на выпуск «Сборника песен», сейчас работают над второй частью нового альбома и обещают еще несколько релизов в ближайшее время.