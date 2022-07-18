Carpe Diem Film снимет фильм «ДДТ XX ВЕК»

«2022 оглушил. Что делать? О чем говорить?

Как, например, снимать экспериментальные ужасы, когда настоящий, невымышленный ужас происходит каждый день? Как снимать чувственное кино, если у значительной части людей, как оказалось, отсутствует элементарное чувство эмпатии? Как продолжать работать над мистификацией, когда мистификация стала реальностью и уже не до шуток?

Мы оказались в ситуации, когда ничего не можем изменить в настоящем. Но можем попытаться переработать отчаяние, отчужденность и боль в творческую энергию.

Стало понятно, что если что-то делать, то это должно быть что-то масштабное, но связанное с сегодняшним днем. Этот фильм про двадцатый век. Но поскольку мы все время стремимся воскресить прошлое, он будет о настоящем.

Проект был задуман девять лет назад. Но тогда представить, как можно его реализовать, было невозможно. За это время мы, как команда, кое-чему научились, набрались опыта. Выросли. А концерты "ДДТ", как и сорок лет назад, снова под запретом. Значит, время пришло.

Вчера Юрий Юлианович подписал хлопушку и разрешил опубликовать эту фотографию как знак того, что проекту "ДДТ XX ВЕК" дан официальный старт», – говорится в сообщении Carpe Diem Film.