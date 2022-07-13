18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Юрий Шевчук: «Не хочу уезжать из России, но меня могут выкинуть отсюда»

Поделиться:

Российский музыкант Юрий Шевчук в интервью Катерине Гордеевой рассказал о том, чем занимается сейчас, и не планирует ли уезжать из России. В последнее время Шевчук в очередной раз оказался в опале у властей из-за своей позиции по происходящему в стране и за ее пределами.

«Мои дети взрослые уже, так что мне не так уж много нужно финансов. И я ни за один концерт после 24 февраля не взял гонорар – все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают. Мне не важно, откуда человек – это же люди, дети.

Сейчас мы завершаем сведение нового альбома, я за эти три месяца написал несколько новых песен. Песни пишутся, значит, у меня все в порядке. Вот если бы не писались – тогда да...

Те, кто уезжают из России... А что им здесь делать? Уезжают потому, что их лишили возможности говорить правду и то, что думают.

Не знаю... я не хочу уезжать, но меня могут выкинуть отсюда. Просто пнуть, ну или создадут такие условия, что уже невыносимо будет», – сказал Юрий Шевчук.

«ДДТ» за сутки собрали более 2,5 млн рублей на выпуск «Сборника песен»

Юрий Шевчук: «"ДДТ" сейчас как никогда нужна родине»

Люди:
Юрий Шевчук

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: