Экспертиза не выявила в словах Юрия Шевчука экстремизма и критики ВС РФ

Сегодня, пятого августа, Советский районный суд Уфы приступил к рассмотрению дела.

Как говорится в сообщении на страницах «ДДТ» в соцсетях, «суд приобщил психолого-лингвистическое исследование речи Юрия Шевчука. Лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах».

Специалисты пришли к выводу, что в исследуемом речевом материале негативное мнение о нынешней внешней политике руководства страны «содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)».

Ранее мы писали о том, что суд отказал Шевчуку в рассмотрении его дела в Санкт-Петербурге. Адвокат попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Судья в связи с этим отложила рассмотрение протокола на 16 августа.