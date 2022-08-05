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Экспертиза не выявила в словах Юрия Шевчука экстремизма и критики ВС РФ

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На лидера «ДДТ» Юрия Шевчука завели административное дело из-за речи, которую он произнес 18 мая 2022 года на концерте в Уфе.

Фото: Юра Сахар

Сегодня, пятого августа, Советский районный суд Уфы приступил к рассмотрению дела.

Как говорится в сообщении на страницах «ДДТ» в соцсетях, «суд приобщил психолого-лингвистическое исследование речи Юрия Шевчука. Лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах».

Специалисты пришли к выводу, что в исследуемом речевом материале негативное мнение о нынешней внешней политике руководства страны «содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)».

Ранее мы писали о том, что суд отказал Шевчуку в рассмотрении его дела в Санкт-Петербурге. Адвокат попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Судья в связи с этим отложила рассмотрение протокола на 16 августа.

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