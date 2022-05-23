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Стало известно, сколько заработал за 2021 год глава администрации Радия Хабирова Максим Забелин

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В 2022 году Максим Забелин перешел с должности министра здравоохранения республики, которую занимал три года, на должность главы администрации Радия Хабирова.

vk.com/zabelinm

Согласно декларации, за прошлый год Забелин заработал 4,82 млн рублей, его супруга – 4,88 млн рублей.

У чиновника в собственности есть квартира площадью 54,7 квадратных метра, в пользовании у его семьи – другая квартира площадью 68,8 квадратных метра, а также жилое помещение площадью 300,5 квадратных метра. Жена Забелина собственной недвижимости не задекларировала.

Ранее мы писали о том, сколько заработали нынешний глава Минздрава, а также его заместители, в том числе Ирина Кононова, у которой в апреле прошли обыски.

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