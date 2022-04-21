Стало известно, сколько глава Башкортостана Радий Хабиров заработал за 2021 год

Согласно отчету, с первого января по 31 декабря 2021 года Радий Хабиров официально заработал 7,29 млн рублей (по 607,5 тыс. рублей в месяц). Его супруга Каринэ Хабирова, в прошлом году родившая ребенка, заработала за тот же период 15,6 тыс. рублей.

В пользовании Радия Хабирова находится дача площадью 444,8 кв. м и квартира (79,9 кв. м). В собственности – участок (913 кв. м), частный дом (82,5 кв. м) и гараж. Супруга владеет двумя квартирами (52,4 и 140,8 кв. м).

Трое детей, которых воспитывает семья Хабировых, собственности не имеют.

За 2019 год Радий Хабиров задекларировал 7,02 млн рублей, за 2020 – 6,2 млн рублей.