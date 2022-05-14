Главный следователь Башкортостана Денис Чернятьев за год заработал в 4 раза меньше, чем его заместитель

Согласно декларации, руководитель следственного управления Денис Чернятьев за год заработал 4,2 млн рублей, его жена – 357 тыс. рублей.

У Чернятьева в собственности половина квартиры площадью 65,2 квадратных метра и гараж в 21,2 квадратных метра, а также автомобиль Toyota Highlander у него и Volkswagen Tiguan у супруги. В пользовании у главного следователя республики находятся земельный участок площадью 21,2 квадратных метра и квартиры площадью 92,1 и 73,2 квадратных метра, у его жены – квартира площадью 45 квадратных метров.

Больше всех в ведомстве за прошлый год заработал первый заместитель Чернятьева Евгений Лагацкий – 16,7 млн рублей, при этом у него в собственности нет ни квартир, ни автомобилей, так что, возможно, это доход от продажи имущества.