Депутат Госдумы от Башкортостана за год заработал почти 95 млн рублей

Среди представителей Башкортостана в Госдуме наибольший доход задекларировал представитель партии «Единая Россия» Владими Сенин: в указанный период он заработал почти 94,7 млн рублей.

У него и его супруги в собственности пять земельных участков под жилищное строительство или садоводство общей площадью почти пять тыс. квадратных метров, два жилых дома площадью 406,2 и 485 квадратных метров, три квартиры площадью 57,8-168,1 метра, а также машиноместа и легковые автомобили: BMW 7 Series Sedan 730Ld xDrive, Range Rover, Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC и Volkswagen Multivan 7HC.

От него отстает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы, депутат от «КПРФ» Иван Сухарев, заработавший за год 44,2 млн рублей. У семьи Сухаревых две квартиры: одна – в безвозмездном пользовании на срок полномочий депутата, другая – снимается на срок полномочий.

Третье место также занимает депутат от «Единой России», заместитель председателя комитетa Государственной Думы Наталья Орлова: она заработала 12,5 млн рублей, владеет квартирой (166,1 квадратных метра), тремя земельными участками (4,5 тыс. квадратных метров) и дачным домом (182,3 квадратных метра).

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Ткачев (Краснодарский край) в этом году задекларировал 148 объектов недвижимости и доход в 5,7 млн.