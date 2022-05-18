Замминистра здравоохранения Башкортостана, у которой в апреле прошли обыски, за год заработала почти 2 млн рублей

Согласно документу, глава Минздрава республики Азат Рахматуллин в прошлом году заработал 2,28 млн рублей, его заместители – от 1,8 до 2,1 млн рублей.

Среди замминистра здравоохранения есть и Ирина Кононова: она задекларировала 1,983 млн рублей годового дохода. Также у нее в собственности земельные участки на 480 и 1000 квадратных метров, дача на 20 квадратных метров, в пользовании – квартира площадью в 43 квадратных метра и номер в гостинице «Агидель».

Кононову недавно проверяли по уголовному делу: утром 28 апреля силовики пришли в гостиницу и провели обыски в номере Кононовой.

Ранее появилась информация о том, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Минздрава после того, как ведомство закупило более 3,7 тыс. упаковок препарата для лечения женского бесплодия «Трипторелин» на сумму 51 млн рублей, что более чем в 10 раз превышало годовую потребность республики. В результате у почти половины партии истек срок годности.

Связаны ли обыски у Кононовой с этим делом – неизвестно, официальных комментариев ни она, ни правоохранители не давали. По информации источников других СМИ, ее проверяют по делу о закупке просроченных лекарств на 150 млн рублей.

По итогам обыска никто задержан не был, но в ближайшее время Кононовой могут дать статус подозреваемой.