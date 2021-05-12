Дворник Юра из Уфы показал новый ремонт в своей квартире

«Друзья! Вы постоянно спрашиваете, как продвигается мой ремонт) Я хотел показать его, когда он будет полностью закончен, но вы очень настаивали))

Так что, вот! Спальня, кухня, коридор и санузел уже практически готовы. Впереди еще зал, балкон и вся мебель. Надеюсь, к концу июля получится показать уже полностью готовую квартиру.

Этого ничего не было бы без вас! Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным», – написал Юрий Ветлугин в Instagram.

Сегодня Юра продолжает работать дворником в Уфе и иногда участвует в коммерческих съемках в качестве модели. В начале мая телеканал RT выпустил документалку о нем для англоязычной аудитории.